Пекин, , 03:36 — REGNUM Ожидается, что Китай привлечет более 1 трлн юаней иностранных инвестиций в 2021 году, сообщило Министерство коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Юань Megabanki.ru

В долларовом выражении иностранные инвестиции, по прогнозам, превысят $160 млрд, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Цзун Чанцин на пресс-конференции 22 октября.

Высоко оценивая более благоприятную, чем ожидалось, ситуацию с иностранными инвестициями с начала года, Цзун сказал, что Китай по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, учитывая развивающуюся пандемию COVID-19, реконструкцию глобальных промышленных цепочек поставок и нефинансовые факторы, включая разъединение и установление барьеров.

Цзун также отметил, что непрерывное и стабильное восстановление экономики, сверхбольшой рынок, полный промышленный вспомогательный потенциал, достаточные людские ресурсы и хорошая инфраструктура помогут Китаю привлечь больше иностранных инвестиций.

Последний опрос, проведенный Министерством иностранных дел более чем 3000 ключевых иностранных компаний в Китае, показал, что 93,3% этих компаний с оптимизмом смотрят на свое будущее развитие. По словам Цзуна, среди опрошенных ключевых иностранных предприятий в Китае 99% заявили, что не планируют сокращать инвестировать или уходить с рынка.