Пекин, 27 октября, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Цены на свинину в Китае снизились в сентябре, показали официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

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Средний индекс цен на свинину в 16 провинциальных регионах страны, отслеживаемый министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов КНР, в сентябре составил 17,13 юаня (около $2,68) за килограмм, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс цен снизился на 61,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись на 3,9 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. С начала года цены на свиней в Китае резко упали из-за значительного улучшения предложения и снижения спроса, что побудило власти принять многочисленные меры для стабилизации рынка.

В августе власти опубликовали руководящие принципы по продвижению устойчивого и здорового развития свиноводческой отрасли, в которых подробно изложены задачи по предотвращению резких колебаний на рынке и обеспечению стабильных поставок.

В ближайшие пять-десять лет, согласно руководящим принципам, в Китае будут эффективно устранены циклические колебания рынка и увеличены возможности обеспечения безопасности поставок свинины, чтобы поддерживать уровень самообеспеченности рынка на уровне около 95%.