Пекин, , 03:31 — REGNUM Согласно опросу, проведенному Народным банком Китая, макроэкономический индекс деловой активности китайских предпринимателей в третьем квартале составил 39,8%, снизившись на 2,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает агентство Синьхуа.

Экономика Китая PublicDomainPictures

Но индекс вырос на 12,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди опрошенных предпринимателей 23,9% сочли макроэкономический климат «относительно холодным», 72,6% сочли его «нормальным», а 3,5% — «относительно перегретым».

Индекс настроений цен продажи товаров составил 58,2%, снизившись на 3,9 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом и увеличившись на 10 процентных пунктов в годовом исчислении.

Индекс настроений по закупочным ценам на сырье достиг 72,0%, снизившись на 5,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом и увеличившись на 13,4 процентных пункта в годовом исчислении.