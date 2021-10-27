Пекин, 27 октября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, китайская отрасль химических волокон зафиксировала резкий рост своей прибыли за первые восемь месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) bdyczewski Химические вещества

С января по август общая прибыль крупнейших компаний по производству химического волокна в Китае составила 43,7 млрд юаней (около $6,8 млрд), что на 384,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Согласно данным, совокупный операционный доход этих компаний увеличился на 35,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 656,7 млрд юаней. Статистика также показала, что производство химического волокна в стране достигло 45,2 млн тонн, что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.