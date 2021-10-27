Эр-Рияд, 27 октября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных хуситами (йеменское движение «Ансар Аллах»), были обнаружены и уничтожены системами противовоздушной обороны Саудовской Аравии. Об этом 27 октября передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на аравийскую коалицию во главе с Эр-Риядом.

Avilov Vzlet БПЛА

Беспилотники были нацелены на объекты в городе Наджран и международный аэропорт города Абха на юге королевства. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября хуситский БПЛА со взрывчаткой атаковал аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии, в результате чего пострадали не менее десяти человек.