Пекин, 27 октября, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, сектор программного обеспечения и информационных технологий Китая сохранил устойчивые темпы роста в течение первых девяти месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

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Доходы сектора от программного обеспечения составили 6,9 трлн юаней (около $1,1 млрд) за период с января по сентябрь текущего года, увеличившись на 20,5% в годовом исчислении, по данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Компании в этом секторе увеличили свою прибыль на 10,7% по сравнению с предыдущим годом до 793,7 млрд юаней, что на 1,4 процентных пункта выше, чем за первые восемь месяцев года.

За первые девять месяцев данные министерства показали, что экспорт программного обеспечения в Китае составил $37,9 млрд, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.