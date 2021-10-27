Пекин, 27 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Швейная промышленность Китая отчиталась о более высоких доходах и прибыли за первые восемь месяцев 2021 года, свидетельствуют официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Швеи. Гравюра

С января по август текущего года совокупный операционный доход 12 520 крупных швейных компаний отрасли достиг 905,6 млрд юаней (около $141,43 млрд), что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Общая прибыль этих компаний выросла на 9,5% по сравнению с предыдущим годом до 39,6 млрд юаней за этот период, в то время как совокупный объем производства увеличился на 12,9% в годовом исчислении до 15,2 млрд штук. Экспорт одежды и аксессуаров из страны увеличился на 28,1% в годовом исчислении до 105,7 млрд.