Москва, , 03:26 — REGNUM Министерство обороны России требует взыскать с АО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» около 260 млн рублей. Иски арбитраж Москвы пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заявления министерства поданы 26 октября 2021 года. Сумма претензий по первому составляет 242 800 740 рублей, по второму — 15 989 076,3 рубля, но детали пока не сообщались.

Также 26 октября 2021 года финансовые претензии Минобороны через арбитраж столицы получила и компания из Татарии — АО «Эникс», которое занимается поставкой, разработкой и производством беспилотных авиакомплексов. Сумма иска — 14 535 616,83 рубля.

Напомним, две недели назад ведомство также потребовало взыскать более 226 млн рублей с АО «ОАК — Транспортные самолёты» из дивизиона «Объединённой авиастроительной корпорации». Этот иск заслушают 23 ноября. Сумма фигурирует как неустойка.