Харбин, Китай, , 03:19 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая вырос на 23,5% в годовом исчислении до 145,55 млрд юаней (около $22,8 млрд) за первые три квартала этого года, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

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По данным Харбинской таможни в столице провинции, импорт провинции увеличился на 25,8% до 114,49 млрд юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как ее экспорт вырос на 15,9% и достиг 31,06 млрд юаней.

Товарооборот провинции с Россией достиг 94,28 млрд юаней, увеличившись на 26,9%, что составляет 64,8% от общего объема внешней торговли. Товарооборот со странами-участницами инициативы «Пояса и пути», составил 108,08 млрд юаней, увеличившись на 25,1%. Таможня отметила увеличение экспорта электротехнической и механической продукции и трудоемкой продукции, который вырос на 12,1% и 15,3% соответственно.

Импорт ключевых товаров в провинции, таких как природный газ, древесина и соевые бобы, продемонстрировал устойчивый рост. В частности, импорт природного газа за этот период вырос на 168% и достиг 7,5 млрд кубометров.