Москва, 27 октября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки потушили 1 732 гектара лесных пожаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Tammy Sue Пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26 октября в России лесопожарными силами ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 1 732 га», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на российской территории продолжают действовать 19 природных пожаров. Общая площадь возгорания оценивается в 8 723 гектара. Из них шесть пожаров зафиксированы в Хабаровском крае, два — в Свердловской области. Остальные очаги возгораний находятся в Алтайском и Приморском краях, а также в Еврейской АО.

В ликвидации пожаров принимают участие 600 человек личного состава и 108 единиц спецтехники. Также к тушению возгораний привлекли три воздушных судна, еще 14 заняты мониторингом лесопожарной обстановки.