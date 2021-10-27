Лхаса, Китай, , 03:16 — REGNUM Внешняя торговля Тибетского автономного района на юго-западе Китая выросла на 124,1% в годовом исчислении в течение первых трех кварталов 2021 года, во главе с бурным ростом торговли частных компаний, сообщает агентство Синьхуа.

Норбулингка, летний дворец Далай-ламы в Лхасе, Тибет Ondřej Žváček

Импорт и экспорт региона за этот период составили 2,61 млрд юаней (около $409 млн), говорится в заявлении таможни Лхасы, столицы региона. Экспорт вырос на 90,5% до 1,39 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 180% до 1,22 млрд юаней.

За первые девять месяцев львиную долю заняли частные предприятия с общим объемом торговли 1,59 млрд юаней, в то время как государственные компании импортировали и экспортировали на общую сумму 990 млн юаней.

За этот период регион вел торговлю с 59 странами и регионами по всему миру. Непал стал крупнейшим торговым партнером Тибета, объем торговли вырос на 120% до 1,13 млрд юаней, свидетельствуют официальные данные.