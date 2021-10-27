Оттава, , 03:15 — REGNUM Бывший министр общественных работ и закупок Канады Анита Ананд назначена на пост главы канадского министерства обороны 26 октября, сообщается на сайте правительства страны.

Флаг Канады Alex Indigo

Она стала второй женщиной в истории Канады, занимавшей указанную должность. На протяжении нескольких месяцев в 1993 году министром обороны Канады являлась Ким Кэмпбелл, которая затем ненадолго стала канадским премьер-министром.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября на выборах в парламент Канады победила правящая Либеральная партия, лидером которой является глава правительства страны Джастин Трюдо.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде объявят о составе нового правительства 25 октября