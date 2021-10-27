Шанхай, Китай, , 03:12 — REGNUM Баланс займов в Шанхае на конец сентября текущего года составил 9,31 трлн юаней ($1,45 трлн), что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

Остаток кредитов в китайских юанях достиг 8,53 трлн юаней в конце сентября, увеличившись на 11,3% в годовом исчислении, а темпы роста были на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце, согласно данным Шанхайского головного офиса Народного банка Китая.

В период с января по сентябрь объем новых кредитов в юанях составил 735,9 млрд юаней, что на 254,2 млрд юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года. Остаток кредитов в иностранной валюте достиг $119,7 млрд на конец сентября, увеличившись на 19% в годовом исчислении.

Остаток депозитов Шанхая на конец сентября составил 16,85 трлн юаней, увеличившись на 12,3% в годовом исчислении.