Пекин, , 03:09 — REGNUM Китайские власти обнародовали руководящий документ о работе страны по достижению пика выбросов углерода и целей углеродной нейтральности в рамках новой философии развития, в котором изложены ключевые конкретные цели и меры на предстоящие десятилетия, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Углеродные деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

К 2030 году выбросы углекислого газа в Китае достигнут пика, стабилизируются, а затем снизятся, а к 2060 году Китай станет углеродно-нейтральным и полностью создаст экологически чистую, низкоуглеродистую и замкнутую экономику, говорится в заявлении, подтверждающем предыдущее обещание страны.

С этой целью Китай намерен постепенно увеличить долю потребления неископаемой энергии примерно до 20% к 2025 году, около 25% к 2030 году и более 80% к 2060 году, согласно документу, совместно опубликованному Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР.

Выбросы углекислого газа в стране на единицу ВВП будут снижены на 18% по сравнению с уровнем 2020 года к 2025 году и сократятся более чем на 65%по сравнению с уровнем 2005 года к 2030 году, говорится в документе, озаглавленном «Рабочее руководство по достижению пика выбросов углекислого газа и углеродной нейтральности при полной и добросовестной реализации новой философии развития».