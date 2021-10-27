Южно-Сахалинск, 27 октября 2021, 03:08 — REGNUM Самолёты из Новосибирска, Москвы, Владивостока и Хабаровска не смогли утром 27 октября приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте воздушной гавани.
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Посадка рейсов задерживается. Как показывает онлайн-табло самолёты находятся в полёте.
Аэропорт Южно-Сахалинска окутал плотный туман. Расписание всех рейсов на вылет и прилёт сдвинулось. Улучшение видимости в аэропорту ожидается после 10:30 по местному времени (02:30 мск). Если туман не рассеется самолёты будут направлены в аэропорт Хабаровска до улучшения видимости на Сахалине.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 21 октября аварийную посадку совершил самолёт «Ан-2».