Южно-Сахалинск, 27 октября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Самолёты из Новосибирска, Москвы, Владивостока и Хабаровска не смогли утром 27 октября приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте воздушной гавани.

Pixabay.com Туман

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Посадка рейсов задерживается. Как показывает онлайн-табло, самолёты находятся в полёте.

Аэропорт Южно-Сахалинска окутал плотный туман. Расписание всех рейсов на вылет и прилёт сдвинулось. Улучшение видимости в аэропорту ожидается после 10:30 по местному времени (02:30 мск). Если туман не рассеется, самолёты будут направлены в аэропорт Хабаровска до улучшения видимости на Сахалине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 21 октября аварийную посадку совершил самолёт Ан-2.