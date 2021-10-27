Григорий Михайлов, 27 октября 2021, 10:26 — REGNUM 28 ноября 2021 года Киргизия вновь, как и год назад, попытается выбрать новый состав парламента. Предыдущая попытка завершилась массовыми волнениями и привела к насильственной смене власти. Чем завершится нынешняя — точно не скажет никто.

Парламент Киргизии
Парламент Киргизии
Иван Шилов © ИА REGNUM

Седьмой созыв Жогорку Кенеша (так в Киргизии называют парламент) должен был быть избран 15 октября 2020 года. Попытка президента Сооронбая Жээнбекова и его союзников монополизировать власть успехом не увенчалась. Предвыборная кампания сопровождалась многочисленными скандалами. Протесты по итогам выборов переросли в массовые столкновения в центре Бишкека. Белый дом был захвачен протестующими. Далее были несколько недель безвластия и неопределенности, во время которых страна могла скатиться в гражданскую войну. Пришлось вмешаться соседям. В политическом урегулировании участвовали Россия, Казахстан, Узбекистан. Худшего удалось избежать.

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Уже год Киргизией правит дуумвират — президент Садыр Жапаров и глава Комитета нацбезопасности Камчибек Ташиев. Старые соратники с богатым опытом политической борьбы пришли к власти на волне поддержки сельских жителей. Вопреки многочисленным прогнозам, за год политики смогли не перессориться друг с другом.

За это время в стране произошли серьезные изменения: конституцию поменяли, в руки президента передали значительные полномочия, парламент ослабили, взяли под контроль золотой рудник «Кумтор».

Президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров
Gov.kg

Ситуация в Киргизии крайне сложная. Отношения с соседями оставляют желать лучшего — граница с Таджикистаном после боевых действий в конце апреля перекрыта, грузопоток с Китаем и Казахстаном ограничен, нерешенными остаются приграничные вопросы с Узбекистаном. Экономический кризис глубок, денег в казне мало. Чтобы понять всю сложность ситуации, к вышеперечисленным проблемам добавим значительный рост цен на еду и топливо, нарастающий дефицит электроэнергии и как вишенка на торте — неурожай из-за засухи.

На таком фоне в Киргизии проходит подготовка к выборам в парламент.

На 90 мест в республиканском парламенте претендуют 1046 человек. 54 депутата предполагается избрать по пропорциональной системе, еще 36 — по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Выборы должны обойтись в 7 миллионов долларов. Разрешение на мониторинг получил 81 международный наблюдатель из 25 стран.

Полный пакет документов для участия в выборах подала 21 партия. В парламент, вероятно, пройдут 4−5. Среди фаворитов: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Эл умуту», «Аззатык», «Ата-Мекен», «Ыйман Нуру».

Прогнозов по поводу того, как в результате выборов распределятся места в киргизском парламенте, более чем достаточно. Помимо мнений экспертов и политологов, в ход идут даже мнения местных ясновидящих.

Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии
Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии
loginovskikh

В подготовке к выборам задействованы десятки тысяч человек, политики, члены семей, близкие и дальние родственники, сотрудники принадлежащих им фирм… Значительно активизировались оппозиционные элитные группы на юге Киргизии, их не устраивает нынешний тандем Жапаров — Ташиев.

Наиболее жаркая борьба ожидается по одномандатным округам. Здесь избиратели будут голосовать не за безликие партии, а за конкретных людей. За 36 мест будут бороться 381 кандидат, в том числе 31 женщина.

Среди тех, кто решил попытаться пройти в парламент по одномандатным округам, можно встретить депутатов нынешнего созыва парламента, бывших чиновников, олигархов, общественных деятелей, журналистов, правозащитников, спортсменов, бывших сотрудников силовых структур. Также в списках кандидатов есть бизнесмены, похожие на бандитов, и бандиты, представляющиеся бизнесменами.

Кто-то надеется на поддержку земляков, другие пытаются срочно заручиться симпатиями избирателей, активно раздавая обещания и деньги. В заведомо выгодном положении оказались кандидаты, которые готовились к выборам заранее:

  • заблаговременно наладили отношения с местными жителями;
  • обладают значительными финансовыми ресурсами;
  • являются медийными фигурами, регулярно появляются в СМИ;
  • пользуются поддержкой (или хотя бы нейтралитетом) со стороны местных чиновников;
  • имеют в распоряжении силовой ресурс (правоохранительные органы и/или криминалитет);
  • поддерживаются религиозными лидерами.
Депутаты Жогорку Кенеша
Депутаты Жогорку Кенеша
Kenesh.kg

Проблема заключается в том, что подобных персонажей в одном округе может быть несколько. Один победит — остальные обидятся. Смогут ли власти успокоить проигравших или это приведет к масштабным протестам — неясно.

Одно из последних заметных событий в предвыборной борьбе Киргизии — неожиданный отказ ЦИК в регистрации в качестве кандидата Таланта Мамытова — спикера республиканского парламента. Свое решение Центризбирком объяснил тем, что Мамытов, баллотирующийся по списку партии «Ынтымак», не сложил полномочия главы Жогорку Кенеша. Политик с решением Комиссии не согласен и обещает опротестовать его в суде.

Интрига заключается в том, что Талант Мамытов не только занимает один из высших постов в государстве, но и считается человеком близким к президенту Киргизии Садыру Жапарову. Еще в начале 2010-х годов Садыр Жапаров, Талант Мамытов и Камчибек Ташиев вместе боролись против президента Алмазбека Атамбаева. Одним из самых заметных совместных мероприятий стал митинг за национализацию золотого рудника «Кумтор», проходивший в Бишкеке. Акция протеста вылилась в столкновения с силовиками. В результате трое политиков провели в СИЗО ГКНБ около 1,5 года. В октябре 2020 года Жапаров, Мамытов и Ташиев были оправданы Верховным судом «за отсутствием состава преступления».

Талант Мамытов
Талант Мамытов
Duma.gov.ru

Фактически ЦИК запретил участвовать в выборах одному из соратников президента. Почему? Точного ответа не дал никто. Эксперты назвали несколько версий. Среди вариантов:

  • Снижение рисков. ЦИК Киргизии получил от президента Киргизии распоряжение дотошно соблюдать закон, вне зависимости от имен и должностей. В этом случае цель — избежать обвинений в подтасовках и нарушениях по результатам выборов со стороны оппозиции;
  • Мамытов специально спровоцировал решение ЦИК, чтобы оказаться в роли жертвы и далее, используя эту роль, уйти с должности спикера и заняться политикой;
  • Происки оппонентов. Решение ЦИК принято в результате интриг внутри Комиссии. По мнению авторов ТГ-канала «Салам Кыргызстан», южные оппозиционные группы с помощью своих ставленников в ЦИК добились отказа в регистрации Мамытова, чтобы ослабить команду президента, дестабилизировать предвыборный процесс и заодно ударить по конкурирующей партии «Ынтымак».

Накал страстей растет. Выборы в парламент Киргизии не будут простыми. Вне зависимости от истинного масштаба подтасовок можно быть уверенным в появлении значительного числа жалоб на нарушения.

По данным источников ИА REGNUM, ряд кандидатов в депутаты, оценив свои шансы на победу как низкие, готовятся не столько к выборам, сколько к проведению послевыборных акций протеста. Их задача — найти достаточно денег и людей для проведения масштабных митингов и скоординировать планы с другими проигравшими. Объединение проигравших может происходить по партийному или региональному признаку.

Председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова
Председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова
Shailoo.gov.kg

Финансируемый Госдепартаментом США фонд «Общее дело» уже готовит общественное мнение к массовым протестам. Организация заявила о наличии «предпосылок для серьезных нарушений» на предстоящих парламентских выборах. Авторы утверждают, что отдельные кандидаты подкупают избирателей, а также ведут незаконную агитацию. «Подобные инциденты подрывают доверие граждан к законности и справедливым подходам в предвыборных процессах, что может вылиться в недоверие избирателей к итогам предстоящих выборов», — подчеркивают в организации.

Акции протеста дадут проигравшим возможность закулисного торга с действующими властями. Пойдет ли руководство Киргизии на уступки организаторам протестов? Не факт. В случае реализации негативного сценария протестующим может потребоваться оружие и люди, готовые пустить его в ход.