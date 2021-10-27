27 октября 2021 | Время чтения 6 мин

Часть кандидатов в депутаты, оценив свои шансы на победу как низкие, готовятся не столько к выборам, сколько к проведению послевыборных акций протеста в Киргизии.

Григорий Михайлов, , 10:26 — REGNUM 28 ноября 2021 года Киргизия вновь, как и год назад, попытается выбрать новый состав парламента. Предыдущая попытка завершилась массовыми волнениями и привела к насильственной смене власти. Чем завершится нынешняя — точно не скажет никто.

Парламент Киргизии Иван Шилов © ИА REGNUM

Седьмой созыв Жогорку Кенеша (так в Киргизии называют парламент) должен был быть избран 15 октября 2020 года. Попытка президента Сооронбая Жээнбекова и его союзников монополизировать власть успехом не увенчалась. Предвыборная кампания сопровождалась многочисленными скандалами. Протесты по итогам выборов переросли в массовые столкновения в центре Бишкека. Белый дом был захвачен протестующими. Далее были несколько недель безвластия и неопределенности, во время которых страна могла скатиться в гражданскую войну. Пришлось вмешаться соседям. В политическом урегулировании участвовали Россия, Казахстан, Узбекистан. Худшего удалось избежать.

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Уже год Киргизией правит дуумвират — президент Садыр Жапаров и глава Комитета нацбезопасности Камчибек Ташиев. Старые соратники с богатым опытом политической борьбы пришли к власти на волне поддержки сельских жителей. Вопреки многочисленным прогнозам, за год политики смогли не перессориться друг с другом.

За это время в стране произошли серьезные изменения: конституцию поменяли, в руки президента передали значительные полномочия, парламент ослабили, взяли под контроль золотой рудник «Кумтор».

Президент Киргизии Садыр Жапаров Gov.kg

Ситуация в Киргизии крайне сложная. Отношения с соседями оставляют желать лучшего — граница с Таджикистаном после боевых действий в конце апреля перекрыта, грузопоток с Китаем и Казахстаном ограничен, нерешенными остаются приграничные вопросы с Узбекистаном. Экономический кризис глубок, денег в казне мало. Чтобы понять всю сложность ситуации, к вышеперечисленным проблемам добавим значительный рост цен на еду и топливо, нарастающий дефицит электроэнергии и как вишенка на торте — неурожай из-за засухи.

На таком фоне в Киргизии проходит подготовка к выборам в парламент.

На 90 мест в республиканском парламенте претендуют 1046 человек. 54 депутата предполагается избрать по пропорциональной системе, еще 36 — по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Выборы должны обойтись в 7 миллионов долларов. Разрешение на мониторинг получил 81 международный наблюдатель из 25 стран.

Полный пакет документов для участия в выборах подала 21 партия. В парламент, вероятно, пройдут 4−5. Среди фаворитов: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Эл умуту», «Аззатык», «Ата-Мекен», «Ыйман Нуру».

Прогнозов по поводу того, как в результате выборов распределятся места в киргизском парламенте, более чем достаточно. Помимо мнений экспертов и политологов, в ход идут даже мнения местных ясновидящих.

Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии loginovskikh

В подготовке к выборам задействованы десятки тысяч человек, политики, члены семей, близкие и дальние родственники, сотрудники принадлежащих им фирм… Значительно активизировались оппозиционные элитные группы на юге Киргизии, их не устраивает нынешний тандем Жапаров — Ташиев.

Наиболее жаркая борьба ожидается по одномандатным округам. Здесь избиратели будут голосовать не за безликие партии, а за конкретных людей. За 36 мест будут бороться 381 кандидат, в том числе 31 женщина.

Среди тех, кто решил попытаться пройти в парламент по одномандатным округам, можно встретить депутатов нынешнего созыва парламента, бывших чиновников, олигархов, общественных деятелей, журналистов, правозащитников, спортсменов, бывших сотрудников силовых структур. Также в списках кандидатов есть бизнесмены, похожие на бандитов, и бандиты, представляющиеся бизнесменами.

Кто-то надеется на поддержку земляков, другие пытаются срочно заручиться симпатиями избирателей, активно раздавая обещания и деньги. В заведомо выгодном положении оказались кандидаты, которые готовились к выборам заранее:

заблаговременно наладили отношения с местными жителями;

обладают значительными финансовыми ресурсами;

являются медийными фигурами, регулярно появляются в СМИ;

пользуются поддержкой (или хотя бы нейтралитетом) со стороны местных чиновников;

имеют в распоряжении силовой ресурс (правоохранительные органы и/или криминалитет);

поддерживаются религиозными лидерами.

Депутаты Жогорку Кенеша Kenesh.kg

Проблема заключается в том, что подобных персонажей в одном округе может быть несколько. Один победит — остальные обидятся. Смогут ли власти успокоить проигравших или это приведет к масштабным протестам — неясно.

Одно из последних заметных событий в предвыборной борьбе Киргизии — неожиданный отказ ЦИК в регистрации в качестве кандидата Таланта Мамытова — спикера республиканского парламента. Свое решение Центризбирком объяснил тем, что Мамытов, баллотирующийся по списку партии «Ынтымак», не сложил полномочия главы Жогорку Кенеша. Политик с решением Комиссии не согласен и обещает опротестовать его в суде.

Интрига заключается в том, что Талант Мамытов не только занимает один из высших постов в государстве, но и считается человеком близким к президенту Киргизии Садыру Жапарову. Еще в начале 2010-х годов Садыр Жапаров, Талант Мамытов и Камчибек Ташиев вместе боролись против президента Алмазбека Атамбаева. Одним из самых заметных совместных мероприятий стал митинг за национализацию золотого рудника «Кумтор», проходивший в Бишкеке. Акция протеста вылилась в столкновения с силовиками. В результате трое политиков провели в СИЗО ГКНБ около 1,5 года. В октябре 2020 года Жапаров, Мамытов и Ташиев были оправданы Верховным судом «за отсутствием состава преступления».

Талант Мамытов Duma.gov.ru

Фактически ЦИК запретил участвовать в выборах одному из соратников президента. Почему? Точного ответа не дал никто. Эксперты назвали несколько версий. Среди вариантов:

Снижение рисков. ЦИК Киргизии получил от президента Киргизии распоряжение дотошно соблюдать закон, вне зависимости от имен и должностей. В этом случае цель — избежать обвинений в подтасовках и нарушениях по результатам выборов со стороны оппозиции;

Мамытов специально спровоцировал решение ЦИК, чтобы оказаться в роли жертвы и далее, используя эту роль, уйти с должности спикера и заняться политикой;

Происки оппонентов. Решение ЦИК принято в результате интриг внутри Комиссии. По мнению авторов ТГ-канала «Салам Кыргызстан», южные оппозиционные группы с помощью своих ставленников в ЦИК добились отказа в регистрации Мамытова, чтобы ослабить команду президента, дестабилизировать предвыборный процесс и заодно ударить по конкурирующей партии «Ынтымак».

Накал страстей растет. Выборы в парламент Киргизии не будут простыми. Вне зависимости от истинного масштаба подтасовок можно быть уверенным в появлении значительного числа жалоб на нарушения.

По данным источников ИА REGNUM, ряд кандидатов в депутаты, оценив свои шансы на победу как низкие, готовятся не столько к выборам, сколько к проведению послевыборных акций протеста. Их задача — найти достаточно денег и людей для проведения масштабных митингов и скоординировать планы с другими проигравшими. Объединение проигравших может происходить по партийному или региональному признаку.

Председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова Shailoo.gov.kg

Финансируемый Госдепартаментом США фонд «Общее дело» уже готовит общественное мнение к массовым протестам. Организация заявила о наличии «предпосылок для серьезных нарушений» на предстоящих парламентских выборах. Авторы утверждают, что отдельные кандидаты подкупают избирателей, а также ведут незаконную агитацию. «Подобные инциденты подрывают доверие граждан к законности и справедливым подходам в предвыборных процессах, что может вылиться в недоверие избирателей к итогам предстоящих выборов», — подчеркивают в организации.

Акции протеста дадут проигравшим возможность закулисного торга с действующими властями. Пойдет ли руководство Киргизии на уступки организаторам протестов? Не факт. В случае реализации негативного сценария протестующим может потребоваться оружие и люди, готовые пустить его в ход.