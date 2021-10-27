Пекин, , 03:06 — REGNUM Индекс макроэкономической активности банкиров в Китае составил 38,6%, что на 7,3 процентных пункта меньше, чем в предыдущем квартале, согласно общенациональному опросу банкиров, проведенному центральным банком страны, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Народный банк Китая David290

Среди опрошенных банкиров 71,8% сочли текущий макроэкономический климат «нормальным», что на 7,5 процентных пункта меньше, чем в предыдущем квартале, а 25,5% сочли его «относительно прохладным», что на 11 процентных пунктов больше, чем в предыдущем квартале.

На следующий квартал индекс макроэкономических ожиданий банкиров прогнозируется на уровне 42,5%, что на 3,9 процентных пункта выше, чем в текущем квартале. Индекс климата в банковской отрасли составил 70%, что на 0,4 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале, и на 3,9 процентных пункта больше, чем год назад.

Индекс прибыльности банковской деятельности составил 65,1%, что на 1,3 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале, и на 4,9 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.