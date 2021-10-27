Брюссель, , 03:04 — REGNUM Меры по борьбе с распространением коронавируса ужесточили власти Бельгии. Соответствующее заявление сделал 26 октября премьер-министр страны Александер Де Кроо в ходе пресс-конференции по итогам внеочередного заседания федерального координационного комитета по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Премьер-министр Бельгии отметил, что страна переживает резкий подъём заболеваемости, число заражений возросло на 70%, за сутки фиксируется около 5,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По словам Де Кроо, если бы не вакцинация, ситуация в больницах была бы близка к катастрофической. На сегодняшний день в Бельгии двумя дозами вакцинированы 74% жителей страны старше 18 лет.

Главной мерой по борьбе с распространением коронавируса в стране стало введение QR-кодов. Начиная с 1 ноября они вводятся по всей стране для доступа в рестораны, спортивные и развлекательные учреждения. Кроме того, по всей стране ужесточается контроль за ношением масок. Вопрос о введении локдауна в стране не рассматривается, но правительство постоянно мониторит ситуацию с заболеваемостью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Брюсселе начали действовать паспорта для привитых граждан.

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