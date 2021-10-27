Пекин, 27 октября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Члены Китайского комитета по религии и миру Китая (CCRP) выразили готовность содействовать сохранению окружающей среды и экологическому развитию совместно с международными партнерами, сообщает агентство Синьхуа.

Будда

Сотрудники по вопросам религии и охраны окружающей среды из более чем 20 стран присоединились к онлайн-встрече, проведенной CCRP для обсуждения религиозной культуры и экологической цивилизации.

Китайская буддийская община готова объединить усилия с религиозными кругами из разных стран, чтобы пропагандировать осведомленность общественности о защите экологической среды и стремлении к экологичному развитию для построения чистого и красивого мира, сказал Байнкен Эрдини Койгиджабу, член CCRP и вице-президент Буддийской ассоциации Китая.

Дэн Цзунлян, исполнительный вице-президент CCRP, подчеркнул важность обменов между религиозными общинами в Азии, отметив, что такие обмены должны способствовать сохранению окружающей среды и поддержанию мира и стабильности на всем континенте.