Москва, 27 октября 2021, 03:04 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство по иску Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии к продюсеру фильма «Нефутбол» Артёму Виткину и принадлежащему ему ООО «Революция фильм». Известно, что по делу на 21,7 млн рублей было заключено мировое соглашение, передаёт ИА REGNUM.
В карточке спора 26 октября 2021 года появилась запись судьи Дьяконовой «о прекращении производства по делу» с комментарием — «утверждено мировое соглашение». Детали пока не известны, так как вердикт ещё не доступен для ознакомления.
Напомним, претензии у Фонда кино к продюссеру и актёру появились в конце сентября 2021 года. Общая сумма иска составляла 21 797 260,26 рубля.
Справка: Артём Виткин возглавил компанию, созданную его отцом Константином Виткиным, в 2013 году. Кинокомпания ведёт свою историю с 1998 года. В активе Виткина-младшего также компания «Лаборатория талантов», учрежденная в июле 2021 года для работы в сфере детского дополнительного образования. В ООО ему принадлежит 15%. Среди совладельцев — Виктор Захаров и Анастасия Калюжная.