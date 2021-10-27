Москва, , 03:04 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство по иску Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии к продюсеру фильма «Нефутбол» Артёму Виткину и принадлежащему ему ООО «Революция фильм». Известно, что по делу на 21,7 млн рублей было заключено мировое соглашение, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке спора 26 октября 2021 года появилась запись судьи Дьяконовой «о прекращении производства по делу» с комментарием — «утверждено мировое соглашение». Детали пока не известны, так как вердикт ещё не доступен для ознакомления.

Напомним, претензии у Фонда кино к продюссеру и актёру появились в конце сентября 2021 года. Общая сумма иска составляла 21 797 260,26 рубля.