Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Телефонный разговор с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком, который после захвата военными был выпущен на свободу, провел американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщила 26 октября пресс-служба Госдепартамента США.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Руководитель Госдепа приветствовал освобождение главы суданского переходного правительства и в очередной раз призвал военных Судана отпустить всех лиц, взятых ими под арест.

Как сообщало ИА REGNUM, Абдалла Хамдок был захвачен военными 25 октября и увезен в неизвестном направлении. 26 октября в канцелярии премьер-министра Судана подтвердили возвращение освобожденного главы правительства в его резиденцию в Хартуме.

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