Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Поездку в страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), может в будущем совершить глава Белого дома Джо Байден. Об этом он заявил 26 октября на открытии онлайн-саммита США — АСЕАН.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил участникам мероприятия, что недавно регион посетила американский вице-президент Камала Харрис. Байден отметил, что США заинтересованы вразвитии сотрудничества со странами АСЕАН и Вашингтон уже готовит соответствующие инициативы в указанном направлении.

Кроме того, президент добавил, что американские власти будут «стремиться к продолжению контактов на уровне министров».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Джо Байден объявил, что Вашингтон вложит $100 млн в проект по укреплению отношений между США и странами Юго-Восточной Азии.

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