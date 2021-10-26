Кабул, 27 октября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Афганские радикалы признали гибель жителя Кабула при беспорядочной стрельбе 4 сентября. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«В результате расследования, проведенного специальной комиссией, были доказаны случаи тяжелого ранения четырех человек, один из которых погиб», — заявил он.

Представитель исламистов добавил, что радикалы устроили беспорядочную стрельбу 4 сентября в Кабуле в честь захвата провинции Панджшер, несмотря на запрет властей. При этом подчеркивается, что все пострадавшие при стрельбе получили компенсации размером 100 тыс. афгани (около $1,1 тыс).