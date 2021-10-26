Красногорск, 27 октября, 2021, 02:44 — ИА Регнум. Государственное казённое учреждение Московской области «Финансово-аналитический центр» проводит аукцион, в рамках которого будет выбран разработчик для настройки информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области». Начальная цена лота составляет 75,144 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Победителя тендера определят 10 ноября 2021 года. Профинансируют контракт из средств областного бюджета.

Исполнитель должен будет настроить систему в части программного обеспечения для последующего «формирования и исполнения государственных социальных заказов Московской области», а также обеспечения взаимосвязи процесса формирования и исполнения государственных соцзаказов с бюджетным процессом. В стоимость работ входит также настройка подсистемы исполнения на региональном уровне «в части сверки показателей плана финансово-хозяйственной деятельности, контроля проектов контрактов, формирования сведений о направлениях расходования целевых средств, распоряжений о перечислении денежных средств на карты «Мир» физических лиц».

Отмечается, что у подсистемы бюджетного планирования области и муниципальных образований на сегодня 4665 пользователей.

Завершить настройку предлагается до 1 октября 2022 года.