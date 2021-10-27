Киев, , 02:38 — REGNUM Украинские военные вошли в село Старомарьевка в нейтральной зоне в Донбассе, заявил главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады», — заявил он.

Бутусов добавил, что украинские каратели якобы не занимали село и отошли с позиций. При этом ранее в ВСУ сообщали, что украинские военные взяли село под контроль. Позднее минобороны Украины опровергло эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина объявила о первом применении турецких ударных беспилотников Bayraktar против защитников Донбасса. Украинские каратели применили дрон для ударов по позициям Народной милиции республик Донбасса.

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