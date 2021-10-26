Киев, 27 октября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Украинские военные вошли в село Старомарьевка в нейтральной зоне в Донбассе, заявил главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады», — заявил он.

Бутусов добавил, что украинские каратели якобы не занимали село и отошли с позиций. При этом ранее в ВСУ сообщали, что украинские военные взяли село под контроль. Позднее минобороны Украины опровергло эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина объявила о первом применении турецких ударных беспилотников Bayraktar против защитников Донбасса. Украинские каратели применили дрон для ударов по позициям Народной милиции республик Донбасса.