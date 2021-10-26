Вашингтон, 27 октября, 2021, 02:32 — ИА Регнум. Американские сенаторы Джон Корнин и Марк Уорнер написали президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвали его не вводить санкции против Индии за покупку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» в России. Об этом 27 октября пишет газета The Times of India.

Mil.ru ЗРС С-400

Закон, по которому США вводят санкции против других стран, получил название «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). В письме сенаторы отмечают, что этот закон допускает отказ от санкций в случаях, когда такой отказ «продвинет интересы национальной безопасности США».

«Таким образом, мы настоятельно рекомендуем вам предоставить Индии отказ от CAATSA в отношении запланированной закупки ею зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», — написали Корнин и Уорнер.

Они отметили также, что разделяют озабоченность администрации США «покупкой и продолжающейся интеграцией в Индию российского оборудования», и что количество таких сделок между Нью-Дели и Москвой сокращается.

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