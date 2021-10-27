Лондон, , 02:28 — REGNUM Конференция ООН об изменении климата (COP-26), которая откроется 31 октября в шотландском городе Глазго, пройдет без участия королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Елизавета II dbking

Она должна была присутствовать в вечернем приеме по случаю мероприятия 1 ноября. Отмечается, что Елизавета II запишет видеообращение, которое будет показано делегатам встречи. В сообщении также говорится, что по рекомендациям медиков 95-летняя королева осуществляет «необременительные обязанности» из своей резиденции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября телеканал Sky News передал информацию о том, что Елизавета II провела ночь в больнице.

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