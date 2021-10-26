Вашингтон, 27 октября, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден считает необходимым провести встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, так как дипломатические контакты очень важны в свете конкуренции между двумя странами. Такое заявление сделал 26 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме.

Iecs США и Китай

Как отметил помощник американского лидера, Байден считает необходимой возможность для личных контактов с лидером Китая. Если же из-за ограничений, связанных с поездками Си Цзиньпина, это невозможно, то нужно провести виртуальную встречу.

«Мы намерены сделать это, поскольку в период активного соперничества между США и Китаем интенсивное дипломатическое взаимодействие на самом высоком уровне, на уровне лидеров, играет жизненно важную роль для эффективного управления данными отношениями», — добавил Салливан.

Помощник президента США напомнил о встрече, которую он провёл с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая главой секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. По словам Салливана, в ходе консультаций была достигнута договорённость о возможности для лидеров США и Китая провести виртуальную встречу до конца текущего года. Конкретная дата встречи пока не утверждена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден заявил, что не хочет развязывания холодной войны между США и Китаем.