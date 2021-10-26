Воронеж, 27 октября, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Пожар на территории промзоны в Воронеже потушили, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Воронежской области.

ИА REGNUM Пожар

В ведомстве уточнили, что возгорание ликвидировали к 23:55 по местному времени (время совпадает с московским). В тушении пожара принимали участие более 70 человек личного состава и 18 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на складах по улице Кривошеина в Советском районе Воронежа загорелись строительные поддоны. Общая площадь возгорания оценивалась в 500 квадратных метров. Отмечалось, что угрозы для жилых домов пожар не представлял.