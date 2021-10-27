Лида, , 02:00 — REGNUM «Вчера уже «Леопарды» подкинули к нашей границе — танки», — заявил 26 октября Александр Лукашенко, выступая в Лидской центральной районной больнице (Гродненская область, Западная Белоруссия).

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас надо это пережить и выстоять. Если мы этот период не переживем, не выстоим, мы не будем государством. Наши дни будут сочтены. Потому что я уже говорил: крупные государства пытаются разделить мир между собой. А как разделить — наклонить, раздавить, вытереть ноги. А нам надо выстоять. Вот задача, — поведал Лукашенко. — А еще и конституционные преобразования провести, а еще «перамен» хотите, а еще полномочия раздать. Ну раздадим. Но это вы захотели».

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«Надо выдержать, надо выстоять. И мы выстоим, если вы будете слушать и слышать, что я вам говорю. Вопрос сегодня не во мне и не в удержании власти Лукашенко. Не в этом дело. Вопрос сегодня в наших детях и нашем клочке земли, на котором мы живем», — цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Комментируя нынешнюю обстановку на западной границе постсоветской республики, Лукашенко обратился к помощнику президента — инспектору по Гродненской области Юрию Караеву (бывшему главе МВД) и сказал: «Ты, Юра, смотри тут (ты же генерал кроме всего прочего), что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь».

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