Мехико, , 02:00 — REGNUM Энергоснабжение восстановлено на 98% в пострадавших от воздействия урагана «Рик» западных мексиканских штатах Герреро и Мичоакан. Об этом сказано в опубликованном 26 октября заявлении федеральной комиссии по электричеству.

Ураган Mariamichelle

Всего ураган «Рик» лишил доступа к электроэнергии 185 тыс. пользователей. Для восстановления подачи энергоснабжения власти задействовали 1,1 тыс. специалистов и более 600 единиц техники, в том числе два вертолёта.

Ураган «Рик» обрушился на западное побережье Мексики 25 октября. Над сушей ураган сильно ослаб, превратившись в тропический шторм. Материальный ущерб от воздействия стихии оказался не таким большим, как предполагалось. Жертв среди населения удалось избежать.

Ранее ИА REGNUM сообщалось о почти 100 тыс. жителей западного побережья Мексики, оставшихся без света из-за урагана «Рик».

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