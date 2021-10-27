Бразилиа, , 01:58 — REGNUM Обязательное ношение масок на улицах столичного округа Бразилии будет отменено с 3 ноября. Об этом 26 октября сообщается на сайте губернатора региона.

Масочный режим Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Вместе с тем требование по маскам сохранится для транспорта и закрытых помещений, включая многоквартирные жилые дома. Кроме того, власти округа объявили о возобновлении учебного процесса в школах в полном формате. С июля школьники могли посещать занятия лишь малыми группами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября руководство бразильских городов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро объявило о возвращении к очной форме обучения в школах.

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