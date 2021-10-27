27 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 10:23 — REGNUM Информация о том, что глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил изучить слова музыканта Алишера Моргенштерна о том, что он не понимает, зачем празднуется День Победы, на возможное нарушение закона, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 27 октября в социальной сети Facebook.

Якоб ван Остзанен. Смеющийся шут (фрагмент). 1500

«Именно Советский Союз, именно наш народ обеспечил решающий вклад в победу над нацизмом, вынес на своих плечах основную тяжесть Второй мировой войны. Именно нашему народу выпало стать хранителем памяти о Великой Победе. Это исторический долг сегодняшнего поколения граждан страны, это святая обязанность всех будущих поколений граждан России», — напоминает Наташа С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Моргенштерну пора ограничить доступ к популяризации своей персоны, иначе он и дальше продолжит разрушать сознание российской молодёжи.

«Наплевать. Это животное надо вычеркнуть в принципе: никаких площадок, концертов, ТВ, радио. Только полное забвение», — указывает Катюша Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что не стоит воспринимать слова Моргенштерна как некое неуважение к Великой Победе, просто он мало что в этом понимает и попросту «сморозил» глупость.

«Моргенштерн находится в том возрасте, когда еще не ощущается в полном объеме вся ценность Победы. У меня в его возрасте тоже было нечто похожее. Правда, не было возможности ляпнуть об этом на всю страну. Он с возрастом изменит свое мнение. Так у многих происходит», — отмечает Татьяна А.

День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Часть людей считает, что раз к своему возрасту Моргенштерн не смог разобраться, почему миллионы людей по всему миру празднуют День Победы, то в будущем ему уже ничего не поможет.

«Человек попал на «вид», при этом достигнув своего возраста, его не научили ценить то, в чем он сейчас «купается». Это последствия того строя, в котором воспитывается нынешняя молодёжь. Грешить можно только на то, что публично его окружают такие же малопонимающие и в глаза улыбающиеся. Здесь Следственный комитет может только ограничить в некоторых выражениях и не больше. Сознания нет, и оно вряд ли появится. Таких переучивать — только время терять», — поделился своим мнением Виктор В.

Ряд пользователей указывает на то, что рэпер использовал своё высказывание в качестве причины для привлечения внимания к своей медийной фигуре.

«Он откровенный провокатор. Разве он не понимал, кому и что он говорит? Разве не знал, какая реакция последует в ответ на такие слова? Прекрасно знал и делал всё сознательно. Хотел очередной раз хайпануть. Вот и пора ему устроить великий хайп, с запахом баланды», — написал Василий Т.

Моргенштерн Okras

«Кого награждают сегодня «звёздными» титулами, мало что понимают, кроме как грести деньги лопатами. Языки их к мозгу не подключены, да и в мозгах свищет ветер», — считает Залина К.

Напомним, 26 октября пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила РИА Новости о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил изучить слова музыканта Алишера Моргенштерна о том, что он не понимает, зачем празднуется День Победы, на возможное нарушение закона.