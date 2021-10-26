Берлин, 27 октября, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Германия решила приостановить поддержку Судана из-за военного переворота в республике, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас в официальном обращении.

Gregor Fischer Хайко Маас

«Военный переворот, если он не будет завершен немедленно, будет иметь серьезные последствия для международных обязательств, которые Германия в значительной степени поддерживала и координировала в последние годы. Переворот разрушил основу для этих обязательств», — заявил он.

Маас назвал катастрофой произошедшее в Судане и призвал военных немедленно освободить гражданское правительство. При этом он пообещал суданскому народу помощь со стороны Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока освободили. Главу правительства доставили в его резиденцию под усиленной охраной.