Таллин, 27 октября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Против правозащитника Сергея Середенко было возбуждено уголовное дело по статье 235−1 Пенитенциарного кодекса Эстонии (ПК), и была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сергей Середенко

Часть 1 ст. 235−1 ПК устанавливает, что создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, установленного статьями 231, 232, 233, 234, 234−2 или 235 настоящего Кодекса, наказываются тюремным заключением на срок до шести лет.

Статья 231 ПК предусматривает наказание за действия, направленные на насильственное изменение суверенитета и независимости Эстонской Республики, насильственное нарушение территориальной целостности, насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя Эстонии иным способом.

Статья 232 ПК устанавливает противоправность оказания гражданином Эстонской Республики помощи иностранному государству, иностранной организации, иностранцу или лицу, действующему по заданию иностранного государства, в осуществлении не сопряженных с насилием действий, направленных против суверенитета и независимости или территориальной целостности Эстонской Республики либо собирание в целях передачи информации, составляющей государственную тайну, или являющуюся засекреченной внешней информации или ее передача иностранному государству, иностранной организации, иностранцу или лицу, действующему по заданию иностранного государства.

В статье 233 ПК говорится о ненасильственных действиях иностранца, направленных против суверенитета и независимости или территориальной целостности Эстонской Республики, если отсутствует состав виновного деяния, установленного статьей 231 или 234 настоящего Кодекса.

Статья 234 ПК направлена против шпионажа, которым считается сбор иностранцем информации, составляющей государственную тайну, или засекреченной внешней информации, с целью передачи иностранному государству, иностранной организации, иностранцу или лицу, действующему по заданию иностранного государства.

Статья 234−2 ПК устанавливает наказание за направленные против безопасности Эстонской Республики деяния, совершённые служащим разведывательной службы или органа обеспечения безопасности иностранного государства, или лицом, действующим в его интересах или по его заданию, в том числе за сбор, хранение, передачу, изменение или повреждение информации или вещи, если отсутствует состав преступления, предусмотренный статьями 231, 232, 233 или 234 настоящего Кодекса.

И, наконец, в статья 235 ПК говорится о противоправности принадлежности к сообществу, созданному с целью осуществления насильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, имеющему устойчивый характер и состоящему из трех или более лиц, с разделением между ними обязанностей, а также создание такого сообщества, руководство им или вербовка в его состав.

Государственная прокуратура Эстонии не дала точной информации по поводу того, на совершение какого именного преступления было предположительно направлено поддержание отношения юриста с иностранным государством, но совершенно очевидно, что инкриминирование ему любой из перечисленных выше статей выглядит абсурдно.

По всей видимости ч. 1 ст. 235−1 идёт в связке со ст. 232 ПК.

Сам Сергей утверждает, что его судят за его правозащитную деятельность, за статьи, которые он публиковал, за книги антифашисткой и правозащитной направленности, например, «Преследование правозащитников в Прибалтике», за рубрику «Политкорректор», которую он несколько лет вёл на Baltnews, и за выступления на совещаниях в ОБСЕ и в Европарламенте.

Мстислав Русаков