Вашингтон, , 01:37 — REGNUM Назначение бывшего американского сенатора Джеффа Флейка послом США в Турции согласовал Сенат Конгресса Соединенных Штатов 25 октября, сообщается на сайте законодательного органа.

Флаги США и Турции Defence.gov

Утверждение состоялось на фоне урегулирования дипломатического скандала, вызванного планами турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выслать из Анкары десять иностранных послов, в том числе и американского.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября американский президент Джо Байден назначил дипломата Кристофера Хилла на должность нового посла США в Сербии.

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