Вашингтон, 27 октября 2021, 01:37 — REGNUM Назначение бывшего американского сенатора Джеффа Флейка послом США в Турции согласовал Сенат Конгресса Соединенных Штатов 25 октября, сообщается на сайте законодательного органа.
Утверждение состоялось на фоне урегулирования дипломатического скандала, вызванного планами турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выслать из Анкары десять иностранных послов, в том числе и американского.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября американский президент Джо Байден назначил дипломата Кристофера Хилла на должность нового посла США в Сербии.
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