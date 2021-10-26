Вашингтон, 27 октября, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Назначение бывшего американского сенатора Джеффа Флейка послом США в Турции согласовал Сенат Конгресса Соединенных Штатов 25 октября, сообщается на сайте законодательного органа.

Defence.gov Флаги США и Турции

Утверждение состоялось на фоне урегулирования дипломатического скандала, вызванного планами турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выслать из Анкары десять иностранных послов, в том числе и американского.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября американский президент Джо Байден назначил дипломата Кристофера Хилла на должность нового посла США в Сербии.