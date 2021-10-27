Москва, , 07:20 — REGNUM В шорт-лист номинантов на соискание литературной премии имени Корнея Чуковского попали 28 участников. Об этом 27 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Памятник К. И. Чуковскому в Переделкино

Премия была учреждена мэрией Москвы в 2020 году. Цель инициативы — поддержать талантливых авторов и переводчиков произведений для детей. Попавшие в шорт-лист номинанты продолжат соревноваться за звание лучшего детского прозаика, поэта и переводчика детских книг.

«Конкурс проводится во второй раз. В этом году было подано почти 680 заявок более чем из 50 регионов России. Мы рады, что премия вызвала такой отклик в профессиональной среде. У нее действительно важная миссия — открыть новые имена и помочь родителям сориентироваться в современной детской литературе», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Московские компании приняли участие в международной киновыставке MIPCOM