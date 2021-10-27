Киев, , 01:20 — REGNUM Количество лиц с наркозависимостью на Украине может составлять 1,5 млн человек, заявила украинский генпрокурор Ирина Венедиктова. Об этом 26 октября сообщило издание «Общественное».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, число наркозависимых в стране увеличивается каждый год на 8−10%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Венедиктова отметила, что из-за употребления наркотических веществ на Украине ежегодно гибнет около тысячи человек.

Она добавила, что преступления, связанные с распространением наркотиков, наиболее часто фиксируют в Киеве, а также в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля представители Украинского института будущего (UIF) и организации Нью Имидж Маркетинг Групп заявили, что минимум 700 тысяч человек на Украине употребляют наркотики.

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