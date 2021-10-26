Бейрут, 27 октября, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Столкновения между армией Ливана и контрабандистской группировкой произошли на севере страны, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в ливанских силовых структурах.

Цитата из к/ф «Капернаум». реж. Надин Лабаки. 2019. Ливан, Франция, США Бейрут

Сообщается, что происшествие произошло в приграничном с Сирией районе. Силовики проводили операцию по поимке контрабандистов в городе Вади Халед. Завязалась перестрелка, в ходе которой погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что преступники занимались незаконной переправкой сирийских граждан в Ливан. При этом, как отметили в силовых структурах Ливана, у преступников имеется разветвленная сеть.