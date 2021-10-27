Минск, , 01:04 — REGNUM «То, что мы увеличим количество жилья, — это точно», — пообещал 26 октября Александр Лукашенко, выступая в Лидской центральной районной больнице (Гродненская область).

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Людям надо дать зарплату и дать возможность построить квартиры, — заявил Лукашенко. — По опыту Минска. У нас жулье квартиры строило по $1500−2000 за кв. м, а элитное еще дороже. Я позвал директора завода, который выпускает дома — стены, панели и прочее, — дал ему землю в Минске. И сказал: плюс 5% рентабельности, в убыток же никто строить не будет. Государственное предприятие — меньше $500 (за квадратный метр. — Прим. президентской пресс-службы)».

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Лукашенко отметил, что никто не запрещает строить жильё с частными застройщиками. При этом он сообщил, что строительством социального жилья занимаются госструктуры и констатировал: «Это дало нам возможность мало-мальски удерживать цены на рынке. Хотя они тоже не низкие».