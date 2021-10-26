Петропавловск-Камчатский, 27 октября, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,5 произошли на территории Камчатки, сообщает пресс-служба регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 73 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 34 километра. По предварительным данным, пострадавших не было. Жители полуострова в экстренные службы в связи с землетрясением не обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на восточном берегу Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его очаг находился в 88 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 186 километров. Местные жители ощутили подземные толчки интенсивностью до трех баллов. Пострадавших не было.