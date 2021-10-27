Мадрид, , 00:57 — REGNUM Сегодня, 27 октября, мадридский «Реал» в матче одиннадцатого тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Осасуной». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Реал Мадрид» RonnyK

В последний раз «Реал» и «Осасуна» играли между собой 1 мая. Тот матч завершился уверенной победой «сливочных» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Эдер Милитао и Каземиро.

На данный момент «Реал», одержавший шесть побед и набравший двадцать очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» с восемнадцатью очками идет четырьмя позициями ниже.