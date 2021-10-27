Бергамо, Италия, , 00:54 — REGNUM 26 октября издание Eurostavka сообщило, что 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и национальной сборной России по футболу Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, «Севилья» намерена арендовать футболиста на вторую половину сезона.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в семи матчах «Аталанты» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что болельщики дважды признавали Миранчука худшим игроком матча (против «Манчестер Юнайтед» и «Удинезе»).

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника составляет 13,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.