Дамаск, , 00:52 — REGNUM Двое сирийских военнослужащих были ранены в результате минометных обстрелов, которые были совершены террористами в провинции Идлиб. Об этом 26 октября сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрел позиций правительственных войск, находящихся в районе населенного пункта Эд-Дуйр, велся из района Афес. Всего за сутки боевики произвели девять обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября МИД Сирии обвинил Израиль в нарушении суверенитета республики после атаки израильских военно-воздушных сил позиций сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.

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