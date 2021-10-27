Санкт-Петербург, , 00:46 — REGNUM 27-летний бразильский фланговый защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, получивший повреждение в матче 12-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 со «Спартаком» (7:1), пропустит ближайшие матчи «Зенита» с «Динамо», «Ювентусом» и «Уралом» и вернется в строй только после паузы на матчи международных команд.

Дуглас Сантос Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Дуглас Сантос принял участие в шестнадцати матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

2 ноября «Зенит» сыграет с туринским «Ювентусом». Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».