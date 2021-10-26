Милан, Италия, 27 октября, 2021, 00:39 — ИА Регнум. 26 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Милан» в матча десятого тура регулярного сезона итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Торино» со счетом 1:0. Единственный мяч на 14-й минуте встречи забил французский таранный форвард Оливье Жиру после передачи Раде Крунича.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Желтые карточки получили Алессандро Буонджорно (5'), Алессио Романьоли(10'), Уилфрид Синго (24'),Пьер Калюлю (34'), Томмазо Побега (57') и Тьемуэ Бакайоко (90+3'). На матче работала бригада арбитров во главе с Джанлукой Арельяно. Ассистенты главного судьи — Валерио Коларосси и Джакомо Паганесси.

Составы команд:

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Романьоли (Кьер,46'), Калюлю (Эрнандес,46'), Томори, Тонали (Бакайоко, 65'), Крунич (Беннасер, 66'), Кессье, Салемакерс, Леау, Жиру (Ибрагимович,87').

«Торино»: Милинкович-Савич, Бремер, Джиджи, Буонджорно (Родригес, 46'),Побега, Лукич, Синго (Войвода, 74'),Брекало, Айна (Дзадза, 80'),Линетти (Прат, 54'), Белотти (Санабрия, 54').

«Милан», одержав девятую победу и набрав 28 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с одиннадцатью очками расположился на двенадцатой позиции.