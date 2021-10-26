«Милан» одержал минимальную победу над «Торино» в 10-м туре Серии А
Милан, Италия, 27 октября, 2021, 00:39 — ИА Регнум. 26 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Милан» в матча десятого тура регулярного сезона итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Торино» со счетом 1:0. Единственный мяч на 14-й минуте встречи забил французский таранный форвард Оливье Жиру после передачи Раде Крунича.
Желтые карточки получили Алессандро Буонджорно (5'), Алессио Романьоли(10'), Уилфрид Синго (24'),Пьер Калюлю (34'), Томмазо Побега (57') и Тьемуэ Бакайоко (90+3'). На матче работала бригада арбитров во главе с Джанлукой Арельяно. Ассистенты главного судьи — Валерио Коларосси и Джакомо Паганесси.
Составы команд:
«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Романьоли (Кьер,46'), Калюлю (Эрнандес,46'), Томори, Тонали (Бакайоко, 65'), Крунич (Беннасер, 66'), Кессье, Салемакерс, Леау, Жиру (Ибрагимович,87').
«Торино»: Милинкович-Савич, Бремер, Джиджи, Буонджорно (Родригес, 46'),Побега, Лукич, Синго (Войвода, 74'),Брекало, Айна (Дзадза, 80'),Линетти (Прат, 54'), Белотти (Санабрия, 54').
«Милан», одержав девятую победу и набрав 28 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с одиннадцатью очками расположился на двенадцатой позиции.