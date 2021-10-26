Хартум, 27 октября, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок прибыл в свою резиденцию в Хартуме после освобождения из-под ареста. Об этом сообщила 26 октября канцелярия главы правительства на ее странице в Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Отмечается, что Хамдок и его супруга были доставлены в суданскую столицу под усиленной охраной.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября группа военных захватила и взяла под арест нескольких членов переходного правительства Судана, в том числе и Абдаллу Хамдока, которого увезли в неизвестном направлении. В связи с событиями власти США объявили о приостановке выделения помощи африканской республике в размере $700 млн.